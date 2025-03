Außenminister Südkoreas und der Ukraine führen Telefongespräch

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Tae-yul hat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha ein Telefongespräch geführt.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Montag tauschten sich beide Minister über Südkoreas Hilfe für die Ukraine, Verhandlungen über ein Ende des Kriegs und die Rückführung von nordkoreanischen Kriegsgefangenen aus.Es ist das erste Mal, dass beide Länder die Frage der nordkoreanischen Kriegsgefangenen auf Ministerebene erörterten.Cho betonte die Position der südkoreanischen Regierung, dass alle vom ukrainischen Militär gefangen genommenen nordkoreanischen Soldaten aufgenommen würden, sollten sie nach Südkorea einreisen wollen. Er bat die ukrainische Regierung um eine aktive Zusammenarbeit in der Angelegenheit.Ihm zufolge sei die südkoreanische Regierung außerdem sehr an den Bemühungen um die Beendigung des Kriegs interessiert und verfolge die entsprechenden Entwicklungen aufmerksam. Für eine baldige Wiederherstellung des Friedens und den Wiederaufbau in der Ukraine werde sie gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft Bemühungen unternehmen.Sybiha bedankte sich für Seouls Unterstützung für die Ukraine. Er hoffte auf enge Beratungen mit der internationalen Gemeinschaft, einschließlich Südkoreas, für Frieden in der Ukraine.