Nordkorea soll weltweit drittgrößte Menge an Bitcoin besitzen

Photo : YONHAP News

Nordkorea soll die drittgrößte Menge an Bitcoin in der Welt besitzen.Wie die weltweit größte Kryptobörse Binance am Montag (Ortszeit) mitteilte, verfüge die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus derzeit schätzungsweise über 13.562 Bitcoin (BTC) im Wert von 1,14 Milliarden Dollar.Dies entspricht der weltweit drittgrößten Menge. Der weltgrößte Besitzer von Bitcoin sind die USA mit 198.109 BTC, gefolgt von Großbritannien mit 61.245 BTC.Es wird davon ausgegangen, dass das Bitcoin-Vermögen Nordkoreas nach dem jüngsten Hack auf Bybit, eine der größten Kryptobörsen in der Welt, drastisch zugenommen hat.Bei einem Cyberangriff auf Bybit am 21. Februar wurden Kryptogelder im Wert von 1,46 Milliarden Dollar gestohlen. Es wird vermutet, dass Lazarus hinter dem Raub steckt.Nordkorea steht im Verdacht, Hackergruppen wie Lazarus für Diebstähle auf Kryptobörsen zu mobilisieren. Die geraubten Kryptowährungen würden nach der Geldwäsche vor allem für die Entwicklung von Atomwaffen verwendet, so der Vorwurf.