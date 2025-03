Beamter des Weißen Hauses erwähnt Handelsdefizit mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein leitender Beamter des Weißen Hauses hat Südkorea als eines der Länder bezeichnet, gegenüber denen die USA anhaltend Handelsdefizite verbuchen.Entsprechendes äußerte Kevin Hassett, Leiter des Nationalen Wirtschaftsrats (NEC) des Weißen Hauses, in einem Interview mit dem Sender CNBC am Montag.Die Handelsdefizite der USA mit Europa, China und Südkorea hielten seit Jahren an, sagte er. Er führte dies auf nichttarifäre Handelshemmnisse und hohe Zölle zurück, was amerikanischen Unternehmen den Wettbewerb erschwere.Sollten sie alle Barrieren sofort abbauen, würden die Verhandlungen beendet sein. Die USA erwarteten, dass viele Länder auf die Verhandlungen von Präsident Donald Trump wohlwollend reagieren würden, sagte er. Sollten Länder ihre Handelshemmnisse nicht abbauen, würden Zölle verhängt, hieß es weiter.Südkorea verzeichnete letztes Jahr einen Handelsüberschuss von 55,7 Milliarden Dollar gegenüber den USA. In der Liste der US-Handelspartner mit den größten Handelsüberschüssen steht Südkorea damit an achter Stelle.Zwischen Südkorea und den USA besteht ein bilaterales Freihandelsabkommen, daher fallen auf die meisten Waren und Dienstleistungen keine Zölle an. Hassetts Äußerungen werden daher insbesondere als Forderung nach der Beseitigung von nichttarifären Handelshemmnissen gedeutet.