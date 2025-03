Korea Grand Sale verzeichnet Rekordzahl ausländischer Besucher

Photo : YONHAP News

Korea Grand Sale, ein jährliches Einkaufs- und Tourismusfestival Südkoreas, hat eine Rekordzahl ausländischer Besucher verzeichnet.Nach Angaben des Kulturministeriums am Dienstag lockte Korea Grand Sale 2025, das von Mitte Januar bis Ende Februar stattfand, 346.000 ausländische Touristen an.Das waren mehr als doppelt so viele Besucher wie im vergangenen Jahr.Die Veranstaltung wird seit 2011 organisiert. Damit sollen auch in der Nebensaison im Januar und Februar ausländische Touristen ins Land geholt und der Konsum angekurbelt werden.Dieses Jahr wurden im Rahmen des Programms „K-Travel Promotion“ 346.000 Flugtickets nach Südkorea verkauft, damit 103,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Daran beteiligten sich zehn einheimische Fluggesellschaften sowie Online-Reisebüros weltweit.Die Umsätze von Hypermärkten und Outlets verbesserten sich im Festival-Zeitraum verglichen mit dem Vorjahr um jeweils bis zu 185 und 27 Prozent.