Nordkorea und Russland betreiben regen Austausch

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Russland betreiben zurzeit in verschiedenen Bereichen einen regen Austausch.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass am Montag eine Wirtschaftsdelegation nach Russland aufgebrochen sei.Zwar wurde der genaue Besuchszweck nicht genannt. Vermutungen in Südkorea zufolge sollen Maßnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit erörtert werden.Wie KCNA weiter berichtete, brach auch eine Delegation des Gesundheitsministeriums zu einem Besuch in Russland auf.Unterdessen kehrte eine Delegation des russischen Außenministeriums am Montag von einem Besuch in Nordkorea zurück. Die vom stellvertretenden Außenminister für Asien und Pazifik, Andrej Rudenko, geleitete Abordnung war am 14. März in Pjöngjang eingetroffen.Der Besuch diente offenbar dazu, den Stand der Umsetzung des im vergangenen Jahr unterzeichneten bilateralen Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft zu überprüfen. Möglicherweise wurde auch die Position Russlands zu Gesprächen über eine Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine erläutert. Kooperationsmöglichkeiten, darunter eine weitere Truppenentsendung Nordkoreas und die Rückführung von Kriegsgefangenen, könnten ebenfalls ein Thema gewesen sein.