Hyundai Motor Group gewinnt 26 Auszeichnungen bei if Design Award

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group ist beim if Design Award 2025 mehrfach ausgezeichnet worden.Wie die südkoreanische Unternehmensgruppe am Dienstag bekanntgab, habe sie insgesamt 26 Auszeichnungen in sieben Disziplinen, darunter Produkte, Innenarchitektur und Nutzererfahrung, erhalten.Ein Mitarbeiter bezeichnete die Auszeichnungen als Ergebnis der Kohärenz der Designphilosophie und Zukunftsvision der Marken Hyundai Motor, Kia und Genesis. Der Konzern wolle vom Auto bis zur Markenkommunikation mit innovativem Design den Kunden neue Erfahrungen und Werte vermitteln.Der if Design Award wurde 1954 ins Leben gerufen und wird von der deutschen Organisation International Forum Design verliehen. Die Auszeichnung zählt neben dem deutschen Red Dot Design Award und den International Design Excellence Awards (IDEA) der USA zu den drei größten Designpreisen der Welt.