Südkorea von schwedischem Institut erneut als von Autokratisierung betroffenes Land bewertet

Photo : KBS News

Ein internationales Forschungsinstitut für Demokratie hat Südkorea das zweite Jahr in Folge als Land bewertet, in dem die Autokratisierung voranschreitet.Dies geht aus dem jüngst veröffentlichten Demokratiebericht 2025 des V-Dem Instituts (Varieties of Democracy) an der schwedischen Universität Göteborg hervor.Das Institut ordnet 179 Länder in die Kategorien „liberale Demokratie“, „Wahldemokratie“, „Wahlautokratie“ und „geschlossene Autokratie“ ein.Laut dem Bericht wurde Südkorea 2023 noch als „liberale Demokratie“ eingestuft, wurde jedoch letztes Jahr zur „Wahldemokratie“ abgestuft.Als sich Südkorea 2023 noch in der Kategorie „liberale Demokratie“ befand, wurde bereits auf eine Autokratisierung des Landes hingewiesen. Neben der Abstufung zur „Wahldemokratie“ im vergangenen Jahr wurde Südkorea erneut zu den Ländern gezählt, die sich im Prozess der Autokratisierung befinden.Nach einzelnen Bereichen betrachtet, rutschte Südkorea im Index deliberativer Demokratie vom 36. Platz im Jahr 2023 auf den 48. Platz im vergangenen Jahr ab. Im Index egalitärer Demokratie fiel das Land um einen Rang auf Platz 26 zurück.