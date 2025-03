Medien: Nordkorea importierte vier Kipper aus Belarus

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem Medienbericht mindestens vier große Spezialkipper für den Bergbau aus Belarus eingeführt.Die japanische Zeitung „Sankei Shimbun“ berichtete am Montag, dass Nordkorea vier große Muldenkipper des belarussischen Fahrzeugherstellers BelAZ importiert habe. Zur Untermauerung der Angaben wurde ein Satellitenfoto veröffentlicht, das das US-amerikanische Unternehmen im Bereich Raumfahrttechnologie MAXAR aufnahm.Auf der Aufnahme vom 6. November letzten Jahres von der Umgebung des Bahnhofs Tumangang ist zu erkennen, dass vier der Lastwagen von einem Güterzug entladen wurden.Es lägen Informationen vor, nach denen Nordkorea mit russischen und belarussischen Unternehmen über den Import weiterer Fahrzeuge verhandele, hieß es weiter.Die Zeitung wies auch darauf hin, dass ein von einem chinesisch-belarussischen Gemeinschaftsunternehmen produzierter Lastwagen in der Vergangenheit zu einer mobilen Startrampe für die ballistische Interkontinentalrakete Hwasong-15 umgebaut worden war.Es bestehe die Möglichkeit, dass auch die aus Belarus importierten Kipper zu Startgeräten für Raketen umgebaut worden seien. Betroffene Länder würden daher ihre Wachsamkeit erhöhen, so die Zeitung weiter.