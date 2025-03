Südkorea an fünfter Stelle bei Anteil junger Menschen ohne Vertrauen in Regierung

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im internationalen Vergleich ein sehr hohes Misstrauen der jungen Menschen gegenüber der Regierung zu beklagen.Die britische Zeitung „Financial Times“ analysierte mehrere Umfragen von Gallup, die in den Jahren 2023 und 2024 weltweit bei 70.000 Menschen durchgeführt wurden.Die Analyse ergab, dass 64,8 Prozent der Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren in Südkorea ihrer Regierung nicht vertrauen.Damit landete Südkorea an fünfter Stelle unter den 30 bewerteten Ländern. Griechenland verzeichnete mit 86,9 Prozent die höchste Misstrauensquote, gefolgt von Italien mit 68,4 Prozent. Auf dem dritten und vierten Platz rangierten die USA mit 66,1 Prozent und Großbritannien mit 65,3 Prozent.Der Durchschnitt in Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OEDC) lag bei 50,4 Prozent.Beim Misstrauen gegenüber dem Justizsystem folgte Südkorea mit 59 Prozent auf Platz zwei hinter Griechenland mit 68,4 Prozent an der Spitze.Beim Misstrauen gegenüber dem Militär lag Südkorea mit 32,4 Prozent an dritter Stelle. Spitzenreiter war Griechenland mit 44,8 Prozent, gefolgt von Deutschland mit 39,3 Prozent.In Bezug auf die Unzufriedenheit mit der Luftqualität rangierte Südkorea mit 36,7 Prozent auf Platz zwei hinter Italien mit 39 Prozent.