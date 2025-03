Südkorea, China und Japan halten am Samstag in Tokio Außenministertreffen ab

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas, Chinas und Japans kommen am Samstag in Tokio zusammen, um Kooperationsmöglichkeiten zu erörtern.Das gab der Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums, Lee Jae-woong, am Dienstag vor der Presse bekannt.Außenminister Cho Tae-yul werde am Freitag und Samstag Japan besuchen, um am elften Außenministertreffen der drei ostasiatischen Länder teilzunehmen, hieß es.Cho wird sich mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi, der auch Direktor der Zentralen Kommission für auswärtige Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Chinas ist, und dem japanischen Außenminister Takeshi Iwaya treffen.Laut dem Sprecher werden die Außenminister den Stand der Fortschritte bei der trilateralen Zusammenarbeit seit dem neunten Dreier-Gipfel bewerten, der im Mai letzten Jahres stattfand. Auch werde es einen breiten Meinungsaustausch über die Ausrichtung der Entwicklung der trilateralen Kooperation und die regionale und globale Lage geben.Am Rande des Dreier-Treffens wird Cho auch bilaterale Gespräche mit seinen japanischen und chinesischen Kollegen führen.Das letzte Außenministertreffen der drei Länder hatte es im November 2023 im südkoreanischen Busan gegeben.