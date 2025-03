Photo : YONHAP News

Die kürzlich bestätigte Aufnahme Südkoreas in die Liste der sensiblen Staaten des US-Energieministeriums wiegt nach Einschätzung eines in dem Land tätigen US-Diplomaten nicht sonderlich schwer.Die entsprechende Äußerung machte Joseph Yun, interimistischer Geschäftsträger der US-Botschaft in Seoul, am Dienstag.Es sei bedauerlich, dass die Situation außer Kontrolle geraten sei, so als ob die Angelegenheit eine große Sache wäre. Die Liste der sensiblen Länder beschränke sich im Wesentlichen auf die Laboratorien des Energieministeriums, sagte er.Die entsprechenden sensiblen Informationen dürften nicht aus den Laboren gebracht werden. Es habe einige Zwischenfälle gegeben, weil zu viele Südkoreaner für Forschungen in solche Labore gegangen seien. Deshalb sei die Liste erstellt worden. Zur Aufnahme Südkoreas in die Liste sei es gekommen, weil einige sensible Informationen falsch gehandhabt worden seien, sagte er.Damit wurde offenbar angedeutet, dass die Verantwortung für den falschen Umgang mit Informationen bei Südkorea liegt.Das südkoreanische Außenministerium erklärte nach einem Kontakt mit der US-Seite, dass keine außenpolitische Frage, sondern Sicherheitsfragen betreffend die Labore des Energieministeriums der Hintergrund für die Aufnahme Südkoreas in die Liste gewesen seien.