Industrieministerium will mit neuen Zollvorschriften Dumping mittels Drittländern verhindern

Photo : YONHAP News

Südkorea will mit neuen Zollvorschriften Dumping mittels Drittländern verhindern.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie soll die Durchführungsverordnung zum Zollgesetz geändert werden.Es sollen Antidumpingzölle auferlegt werden, wenn zu verzollende Waren über Drittländer nach Südkorea gelangen.Die Angelegenheit sei am Mittwoch beim Ministertreffen zur Wettbewerbsfähigkeit der Industrie unter Leitung des kommissarischen Präsidenten Choi Sang-mok erörtert worden.Hintergrund sind die geplanten US-Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte. Mit den neuen Maßnahmen soll die Industrie bei der Krisenbewältigung unterstützt werden. Unlauteren Handelspraktiken soll ein Riegel vorgeschoben werden.Darüber hinaus sollen für eine strengere Überwachung detailliertere Herkunftsangaben für Zertifikate für die Qualitätskontrolle verlangt werden.Ein 56-köpfiges Team der Zollbehörde soll mit Kontrollen bis Ende April einen illegalen Vertrieb von importierten Stahlprodukten verhindern. Die Zollfahnder sollen darauf achten, ob importierter Stahl als südkoreanischer Stahl auf dem Markt angeboten oder exportiert wird.Gleichzeitig will sich die Regierung weiterhin mit den USA beraten, um eine Befreiung vom Stahlzoll zu erwirken.