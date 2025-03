Automobilexporte steigen im Februar auf 6,07 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Automobilexporte haben im letzten Monat die Marke von sechs Milliarden Dollar überschritten.Nach Angaben des Industrieministeriums am Dienstag wuchsen die Automobilausfuhren im Februar wertmäßig gegenüber dem Vorjahr um 17,8 Prozent auf 6,07 Milliarden Dollar.Dies entspricht dem bisher höchsten Stand in einem Februar.Es wurden 232.978 Einheiten ausgeführt, damit 17,3 Prozent mehr als im Februar letzten Jahres.Die Lieferungen nach Nordamerika verbesserten sich um 14,8 Prozent auf 3,18 Milliarden Dollar. Bei den Ausfuhren in die Europäische Union wurde ein Wachstum von 22,6 Prozent auf 810 Millionen Dollar erzielt.Die Exporte nach Asien zogen um 42,3 Prozent auf 470 Millionen Dollar an, die in den Nahen Osten um 38,2 Prozent auf 420 Millionen Dollar.Hyundai Motor konnte seine Ausfuhren um 18,4 Prozent auf 96.152 Einheiten steigern, Kia um 19,5 Prozent auf 91.561 Einheiten.Die kumulierten Automobilexporte im Januar und Februar schrumpften jedoch gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent auf 11,06 Milliarden Dollar.