Parteien wollen Entwurf für Nachtragshaushalt noch im März fordern

Photo : YONHAP News

Die beiden größten Parteien wollen die Vorlage eines Entwurfs für einen Nachtragshaushalt noch in diesem Monat fordern.Darauf einigten sich die Fraktionsführungen von regierender Partei Macht des Volks (PPP) und Demokratischer Partei (DP) bei einem Treffen mit Parlamentspräsident Woo Won-shik am Dienstag.Das teilte PPP-Vizefraktionschef Park Hyeong-soo im Anschluss an das Treffen Reportern mit.Zu den weiteren Themen der Beratungen zählte auch die Rentenreform.Beide Parteien hatten sich zuvor bereits auf eine parametrische Reform verständigt, das heißt die Anpassung des Beitragssatzes und der Rentenhöhe. Eine Annäherung zur Gründung eines parlamentarischen Sonderausschusses zur Rentenreform konnte jedoch auch beim gestrigen Treffen nicht erzielt werden.