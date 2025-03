Erstmals in Südkorea Vogelgrippe-Antigen in wild lebendem Säugetier gefunden

Photo : YONHAP News

Erstmals in Südkorea sind Antigene der Vogelgrippe des H5-Stamms in einem wild lebenden Säugetier gefunden worden.Das Umweltministerium und das Nationale Institut für Kontrolle und Prävention von Wildkrankheiten gaben bekannt, dass bei einer Untersuchung einer toten Bengalkatze am Dienstag das entsprechende Antigen nachgewiesen worden sei. Die Bengalkatze sei am Sonntag im Landkreis Hwasun in der Provinz Süd-Jeolla tot aufgefunden worden.Eine genaue Untersuchung ist im Gang, um festzustellen, ob es sich um einen hochansteckenden Typ handelt. Das Ergebnis soll innerhalb von zwei bis fünf Tagen vorliegen.Das Umweltministerium geht davon aus, dass es zur Übertragung kam, als das Säugetier Vögel fraß, die das Vogelgrippe-Antigen in sich trugen.