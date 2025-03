Seoul Mobility Show verbucht Rekordteilnehmerzahl

Photo : YONHAP News

Die Seoul Mobility Show wird dieses Jahr im bisher größten Umfang stattfinden.Südkoreas größte Automesse feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum.Das Organisationskomitee teilte am Mittwoch mit, dass in diesem Jahr die Rekordzahl von 451 Unternehmen aus zwölf Ländern teilnehmen wird.Zwölf Autohersteller werden auf der Messe vertreten sein, darunter Hyundai Motor, Kia, Genesis, die chinesische Marke BYD und die britische Marke Lotus.BYD stieg dieses Jahr mit dem „Atto 3“ in den südkoreanischen Pkw-Markt ein. Auf der Messe will der Hersteller die Elektro-Limousine „Seal“ vorstellen.Vissen, ein koreanischer Hersteller umweltfreundlicher Boote, will sein Freizeit-Elektroboot „Epoch2“ präsentieren. Erstmals wird damit bei der Automesse ein Schiff gezeigt.Außerdem werden 42 Zulieferer, darunter Hyundai Mobis, teilnehmen.Die Seoul Mobility Show findet vom 4. bis 13. April im Kongresszentrum KINTEX in Goyang nördlich von Seoul statt.