Unterricht zu Verkehrssicherheit ab morgen für Testfahrer autonomer Autos verpflichtend

Photo : YONHAP News

Testfahrer selbstfahrender Autos in Südkorea sind ab Donnerstag dazu verpflichtet, eine Schulung für die Verkehrssicherheit abzuschließen.Entsprechende Änderungen des Straßenverkehrsgesetzes würden morgen in Kraft treten, teilte die Nationale Polizeibehörde mit.Demnach sollen Fahrer den entsprechenden Unterricht absolvieren, bevor sie ein autonomes Auto mit einer vorläufigen Betriebserlaubnis betreiben. Dies soll alle zwei Jahre wiederholt werden.Im Rahmen eines dreistündigen Online-Unterrichts werden sie über Gesetzesbestimmungen zu autonomen Fahrzeugen informiert. Auch Hinweise in Bezug auf die Verkehrssicherheit sowie Anforderungen an die Fahrer werden übermittelt.