Samsung Electronics will in zweiter Jahreshälfte zwölfschichtige HBM3-Speicher auf den Markt bringen

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat vor seinen Aktionären angekündigt, noch in der zweiten Jahreshälfte zwölfschichtige HBM3-Speicher auf den Markt bringen zu wollen.Auf der 56. ordentlichen Hauptversammlung des Konzerns entschuldigte sich Jeon Young-hyun, Chef der Sparte Device Solutions, für den drastisch gefallenen Aktienkurs.Der Aktienkurs von Samsung Electronics scheine stark von der Leistung im Halbleitergeschäft abzuhängen. Man entschuldige sich dafür, den Aktionären wegen der Angelegenheit Sorgen bereitet zu haben, sagte er.Jeon räumte ein, dass Samsungs erstes Handeln in Bezug auf Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) verspätet gewesen sei. Das Unternehmen werde möglicherweise bereits im zweiten Quartal oder in der zweiten Jahreshälfte zwölfschichtige HBM3-Produkte liefern und damit im Markt Fuß fassen.Damit es bei HBM der nächsten Generation diesen Fehler nicht begehe, treffe Samsung planmäßig Vorbereitungen, betonte er weiter.