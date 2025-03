Serie „When Life Gives You Tangerines“ weltweit auf Erfolgskurs

Photo : YONHAP News

Die koreanische Serie „When Life Gives You Tangerines“ bleibt weiterhin weltweit auf Erfolgskurs.Nach Angaben von Netflix am Mittwoch landete die Serie in der zweiten Woche nach dem Start mit sechs Millionen Aufrufen auf Platz zwei in den globalen Top 10-Charts der nicht-englischen Serien.Die Serie rangierte in 41 Ländern, darunter Südkorea, Brasilien, Chile und der Türkei, unter den Top 10.„When Life Gives You Tangerines“ erzählt die Geschichte von Ae-sun (gespielt von IU und Moon So-ri) und Gwan-sik (gespielt von Park Bo-gum und Park Hae-joon), die in den 1960er Jahren auf der Insel Jeju geboren wurden. Bisher wurden acht Episoden des ersten und zweiten Aktes veröffentlicht.Der dritte Akt wird am 21. März veröffentlicht.