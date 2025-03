Industrieminister Ahn reist erneut in die USA

Photo : YONHAP News

Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, bricht am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in Washington auf.Der Minister hatte bereits Ende Februar die USA besucht.Laut dem Industrieministerium wird sich Ahn mit US-Handelsminister Howard Lutnick treffen. Noch vor der für den 2. April angekündigten Bekanntmachung gegenseitiger Zölle durch die USA will er aktiv um eine nicht diskriminierende Behandlung Südkoreas bitten.Ahn wird auch mit US-Energieminister Chris Wright zusammenkommen. Beide Seiten werden Kooperationsmöglichkeiten erörtern, um in verschiedenen Bereichen, darunter Kernenergie, Energieversorgung und Strominfrastruktur, die Energiesicherheit verbessern zu können.Außerdem will Ahn angesichts der Aufnahme Südkoreas in die Liste der sensiblen Staaten durch das US-Energieministerium nach Maßnahmen für eine schnelle Lösungsfindung in der Angelegenheit suchen.