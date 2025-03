Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon noch diese Woche unwahrscheinlich

Photo : YONHAP News

Mit einer Urteilsverkündung im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol ist in dieser Woche voraussichtlich nicht mehr zu rechnen.Das Verfassungsgericht hatte auch am Mittwoch die Nationalversammlung sowie Yoon und seinen Verteidigern keinen Verkündungstermin mitgeteilt.Wie verlautete, seien die Richter am Mittwoch erneut zu einer Beratung zusammengekommen. Dabei seien sie sich jedoch nicht einig geworden.In juristischen Kreisen gilt es als unwahrscheinlich, dass das Verfassungsgericht erst am Vortag oder am Tag der Urteilsverkündung eine Ankündigung vornimmt.Nach dem Ende der Verhandlungen im Verfahren gegen Yoon am 25. Februar kamen die Richter fast täglich zu einer Beratung zusammen.In den beiden früheren Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidenten, und zwar Roh Moo-hyun und Park Geun-hye, war der Zeitraum vom Verhandlungsende bis zur Urteilsverkündung kürzer. Gleiches gilt für den Zeitraum vom Einreichen des Amtsenthebungsantrags bis zur Urteilsverkündung.