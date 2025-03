Südkorea trifft in Qualifikation für Fußball-WM 2026 auf Oman

Photo : YONHAP News

Südkorea trifft am heutigen Donnerstag in der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2026 auf Oman.Anpfiff ist um 20 Uhr im Goyang-Stadion in Südkorea. Es ist für die Mannschaft von Trainer Hong Myung-bo das siebte Spiel in der dritten Runde der asiatischen WM-Qualifikation.Südkorea hat vier Siege und zwei Unentschieden zu Buche stehen und führt mit 14 Punkten die Gruppe B an.Mit einem Sieg heute gegen Oman sowie Jordanien am 25. März hätte Südkorea die Qualifikation sicher. Die Mannschaft würde dann unabhängig vom Ergebnis der beiden noch ausstehenden Spiele mindestens Gruppenzweiter.Südkorea will sich das elfte Mal in Folge für die WM-Endrunde qualifizieren.In der FIFA-Weltrangliste liegt Oman auf Platz 80, Südkorea auf Platz 23. Die bisherige Bilanz fällt mit fünf Siegen und einer Niederlage zugunsten Südkoreas aus.