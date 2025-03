DP-Führung soll über Amtsenthebungsantrag gegen kommissarischen Präsidenten entscheiden

Photo : YONHAP News

Die Abgeordneten der Demokratischen Partei (DP) wollen der Parteiführung die endgültige Entscheidung über einen möglichen Amtsenthebungsantrag gegen den kommissarischen Präsidenten Choi Sang-mok überlassen.Hintergrund ist, dass Choi mit der Ernennung des Kandidaten Ma Eun-hyuk zum Richter am Verfassungsgericht weiter zögert.Den Beschluss fassten die DP-Abgeordneten nach einer über zweistündigen Diskussion am Mittwochabend.Im Anschluss an das Treffen teilte Fraktionssprecherin Kang Yu-jung mit, dass ein eventuelles Amtsenthebungsverfahren und weitere mögliche Vorgehensweisen gegen Choi erörtert worden seien.Die Parteiführung werde diese Meinungen aufgreifen und über das weitere Vorgehen entscheiden, hieß es.Die größte Oppositionspartei hatte Choi für die Ernennung von Ma ein Ultimatum bis zum gestrigen Mittwoch gestellt. Werde dieses nicht eingehalten, werde hart vorgegangen. Auch der Antrag auf eine Amtsenthebung komme dann infrage.