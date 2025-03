Parteien erzielen endgültige Einigung über Rentenreform

Photo : YONHAP News

Regierungspartei und führende Oppositionspartei haben eine endgültige Einigung über die Reform der nationalen Rente erzielt.Die Fraktionschefs der Partei Macht des Volks (PPP) und der Demokratischen Partei (DP), Kweon Seong-dong und Park Chan-dae, gaben die Einigung nach einem Treffen am Donnerstagvormittag bekannt.Vereinbart wurde, den Beitragssatz von derzeit neun Prozent auf 13 Prozent zu erhöhen. In den acht Jahren ab 2026 soll jährlich eine Anhebung um 0,5 Prozentpunkte erfolgen. Das Rentenniveau wird ebenfalls ab 2026 von derzeit 40 Prozent schrittweise auf 43 Prozent steigen.Ein parlamentarischer Sonderausschuss zur Beratung einer strukturellen Rentenreform wird aus 13 Personen bestehen. Je sechs Mitglieder sollen von PPP und DP gestellt werden, ein Mitglied von einer Partei, die in der Nationalversammlung nicht in Fraktionsstärke vertreten ist.Der Sonderausschuss wird zur Prüfung von Gesetzesanträgen befugt sein. Seine Entscheidung muss er im Konsens treffen. Das Gremium soll bis zum 31. Dezember tätig sein, sein Mandat kann jedoch bei Bedarf verlängert werden.Bei der Anrechnung von Erziehungszeiten für Kinder wird es keine Beschränkungen mehr geben.Zurzeit können maximal 50 Monate als sogenanntes „Childbirth credit“ angerechnet werden.Es sollen außerdem 12 statt zurzeit sechs Monate Wehrdienstzeit angerechnet werden.Den Reformplan wollen beide Parteien in einer Plenarsitzung am Nachmittag zur Abstimmung bringen.