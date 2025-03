Weltglücksbericht: Südkorea um sechs Ränge auf Platz 58 zurückgefallen

Photo : YONHAP News

Finnland steht in der weltweiten Glücksrangliste weiterhin an erster Stelle.Südkorea verschlechterte sich auf Platz 58 unter 147 untersuchten Ländern.Das geht aus dem Weltglücksbericht 2025 hervor, den die Universität Oxford, das Meinungsforschungsinstitut Gallup und das UN-Netzwerk „Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung“ (SDSN) gemeinsam veröffentlichten. Der Bericht beruht auf subjektiven Bewertungen des Glücksempfindens und der Lebensqualität.Dem neuesten Bericht zufolge liegt Finnland mit 7,736 Punkten das achte Jahr in Folge an der Spitze. Auf Platz zwei landete Dänemark, gefolgt von Island und Schweden.Südkorea rutschte mit 6,083 Punkten von Platz 52 auf Platz 58 ab.Die USA fielen auf Platz 24 zurück, die schlechteste Platzierung für das Land seit der ersten Studie im Jahr 2012.Das Schlusslicht bildete Afghanistan mit 1,364 Punkten.