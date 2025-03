DP will Amtsenthebungsverfahren gegen kommissarischen Präsidenten in die Wege leiten

Photo : YONHAP News

Die Demokratische Partei (DP) hat beschlossen, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den kommissarischen Präsidenten Choi Sang-mok in die Wege zu leiten.Die Entscheidung gab Fraktionschef Park Chan-dae am Donnerstag bekannt.Als Grund wurde genannt, dass Choi trotz des von der Partei gestellten Ultimatums bis zum gestrigen Mittwoch den Kandidaten Ma Eun-hyuk nicht zum Verfassungsrichter ernannt hatte. Der Verfassungsverstoß könne nicht länger geduldet werden.Beim Abgeordnetentreffen am Mittwoch hätten sich viele Parlamentarier für einen Amtsenthebungsantrag ausgesprochen. Daraufhin habe die Führung beschlossen, das entsprechende Verfahren einzuleiten, hieß es.Über das genaue Verfahren und den Zeitplan werde die Partei noch beraten, erklärte Park weiter.