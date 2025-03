Nordkoreanische Äpfel werden in russischen Hypermärkten angeboten

Photo : YONHAP News

Äpfel aus Nordkorea werden laut einem lokalen Medienbericht in Hypermärkten im Fernen Osten Russlands angeboten.Das Medium der Region Chabarowsk „Dvnovosti“ (DVHAB.ru) berichtete am Montag (Ortszeit), dass nordkoreanische Äpfel in einem Laden der Hypermarktkette Remi zu einem Preis von 169 Rubel (zwei US-Dollar) pro Kilo verkauft würden.Sie würden als „rote Äpfel aus Korea“ vorgestellt. Als Herkunftsort werde die Demokratische Volksrepublik Korea angegeben, hieß es.Der Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch Nordkorea stellt einen Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar. Allen UN-Mitgliedern ist untersagt, entsprechende Produkte aus Nordkorea geliefert zu bekommen.Ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums erinnerte am Donnerstag im Gespräch mit Reportern daran, dass alle UN-Mitglieder dazu verpflichtet seien, die Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea einzuhalten.