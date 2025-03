Zahl der Eheschließungen verzeichnet Rekordzuwachs

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Eheschließungen in Südkorea ist letztes Jahr so kräftig gestiegen wie noch nie.Nach Angaben des Statistikamtes wurden im Jahr 2024 insgesamt 222.000 Ehen geschlossen. Dies sind verglichen mit dem Vorjahr etwa 29.000 Fälle oder 14,8 Prozent mehr.Dies entspricht dem stärksten Wachstum seit der Einführung der entsprechenden Statistik im Jahr 1970.Die Zahl der Eheschließungen war seit 2012 elf Jahre in Folge zurückgegangen, bevor es 2023 wieder aufwärts ging. Letztes Jahr wurde das zweite Jahr in Folge ein Anstieg verbucht.Die Behörde führt das Ergebnis auf die relativ hohen Geburtenzahlen Anfang der 1990er Jahre zurück. Die damals Geborenen sind mittlerweile Anfang dreißig, ein Alter, in dem gewöhnlich geheiratet wird.Das Durchschnittsalter bei der ersten Heirat sank bei Männern gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Jahre auf 33,9 Jahre. Bei Frauen stieg es um 0,1 Jahre auf 31,6 Jahre.Die Zahl der Eheschließungen mit ausländischen Staatsangehörigen stieg um 5,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 21.000 Fälle. Ihr Anteil an allen Eheschließungen im Land lag bei 9,3 Prozent.