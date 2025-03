Politik Umfrage: 60 Prozent für Amtsenthebung Yoons, 35 Prozent dagegen

Laut einer Umfrage befürworten 60 Prozent der Südkoreaner eine endgültige Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol durch das Verfassungsgericht. 35 Prozent sind dagegen.



Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichten Embrain Public, KStat Research, Korea Research und Hankook Research am Donnerstag. Im Rahmen ihrer gemeinsamen regelmäßigen Umfrage „National Barometer Survey“ wurden von Montag bis Mittwoch landesweit 1.003 Personen ab 18 Jahren befragt.



Die Zustimmung zu einer Amtsenthebung stieg verglichen mit der Vorwoche um fünf Prozentpunkte. Die Ablehnung sank um vier Prozentpunkte.



Der Anteil der Befragten, die Vertrauen in die Urteile des Verfassungsgerichts hätten, wuchs um neun Prozentpunkte auf 60 Prozent. Die Quote der Menschen, die darin kein Vertrauen hätten, fiel um neun Prozentpunkte auf 36 Prozent.



55 Prozent würden das Urteil im Amtsenthebungsverfahren akzeptieren, auch wenn sie persönlich sich eine andere Entscheidung gewünscht hätten. 42 Prozent würden in einem solchen Fall das Urteil nicht akzeptieren.



Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.