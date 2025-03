Nationalversammlung beschließt Rentenreform

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat einen Entwurf zur Überarbeitung des Rentengesetzes verabschiedet.Die Vorlage wurde am Donnerstag mit 193 Für- und 40 Gegenstimmen angenommen. Es gab 44 Enthaltungen.Der Reformplan sieht die Erhöhung des Beitragssatzes von derzeit neun Prozent auf 13 Prozent vor. In den acht Jahren ab 2026 soll jährlich eine Anhebung um 0,5 Prozentpunkte erfolgen. Das Rentenniveau wird ebenfalls ab 2026 von derzeit 40 Prozent schrittweise auf 43 Prozent steigen.Wenn ein Durchschnittsverdiener mit einem Monatseinkommen von 3,09 Millionen Won (2.100 Dollar) 40 Jahre lang Beiträge zahle und 25 Jahre lang seine Rente beziehe, würde sich der Gesamtbeitrag auf 180 Millionen Won (rund 123.000 Dollar) belaufen. Die Rentenleistungen würden 310 Millionen Won (211.000 Dollar) betragen, erklärte das Gesundheitsministerium.Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der ersten Rentenreform seit 18 Jahren die Ausschöpfung der Fondsmittel der nationalen Rente um 15 Jahre auf 2071 verzögert werden kann.Die Änderungen treten am 1. Januar 2026 in Kraft.