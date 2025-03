Ehemaliger UN-Chef Ban wird IOC-Ehrenmitglied

Photo : YONHAP News

Ban Ki-moon, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen, ist zum neuen Ehrenmitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gewählt worden.Das IOC gab bekannt, dass auf seiner 144. Sitzung am Donnerstag (Ortszeit) in Griechenland Ban und Francesco Ricci Bitti, ehemaliger Vorsitzender der Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF) zu neuen Ehrenmitgliedern gewählt worden seien.Laut dem IOC sind Ehrenmitglieder angesehene Persönlichkeiten, die sich um die olympische Bewegung besonders verdient gemacht haben.Ban war von 2007 bis 2016 als erster Südkoreaner als UN-Generalsekretär tätig. Im Jahr 2017 wurde er Vorsitzender der IOC-Ethikkommission.