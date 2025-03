USA wollen wegen Vogelgrippewelle mehr Eier aus Südkorea importieren

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung will angesichts der Vogelgrippewelle im Land mehr Eier aus Südkorea importieren.Entsprechende Pläne bestätigte US-Agrarministerin Brooke Rollins am Donnerstag (Ortszeit).Der Bundesstaat Georgia importierte jüngst etwa 20 Tonnen Eier von einem Landwirtschaftsbetrieb in Asan in der südkoreanischen Provinz Süd-Chungcheong. Die USA wollen künftig noch mehr Eier aus Südkorea beziehen.In den USA waren die Eierpreise aufgrund der Eierknappheit infolge der im Land grassierenden Vogelgrippe in die Höhe geschnellt.Die Preise beruhigten sich zwar in letzter Zeit etwas. Jedoch wird mit einem erneuten und deutlichen Preisanstieg vor dem Osterfest im April gerechnet.