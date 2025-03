Nordkorea will neue Flugabwehrrakete erfolgreich getestet haben

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erklärt, seine neueste Boden-Luft-Rakete erfolgreich getestet zu haben.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Freitag, dass die Raketenbehörde des Landes am Donnerstag einen Teststart eines Flugabwehrraketensystems des neuesten Modells durchgeführt habe. Dabei sollte die Leistungsfähigkeit des Waffensystems umfassend untersucht werden.Machthaber Kim Jong-un habe den Test vor Ort verfolgt, hieß es. Die Nachrichtenagentur gab jedoch nicht bekannt, wo der Raketenstart stattgefunden hatte.Der Test habe ergeben, dass das Waffensystem hinsichtlich seiner schnellen Einsatzbereitschaft "vorteilhaft" und "sehr zuverlässig" sei, so KCNA.Das südkoreanische Militär hatte nach eigenen Angaben festgestellt, dass Nordkorea am Donnerstag noch vor der Bekanntmachung des Endes der gemeinsamen Übung mit den USA „Freedom Shield“ mehrere Boden-Luft-Raketen von Nampo aus in Richtung Westmeer abgefeuert habe.Dies sei jedoch nicht bekannt gemacht worden, weil es sich nicht um ballistische Raketen gehandelt habe und damit kein Verstoß gegen UN-Sanktionen vorliege, sagte ein Militär.