Qualifikation für Fußball-WM: Südkorea und Oman trennen sich unentschieden

Photo : YONHAP News

Im Heimspiel in der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2026 hat Südkorea einen Punkt geholt.Die Partie im Goyang-Stadion am Donnerstag endete mit einem 1:1-Unentschieden.Hwang Hee-chan traf in der 41. Minute zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Dem Omaner Ali Al-Busaidi gelang jedoch in der 80. Minute der Ausgleichstreffer.Es war das siebte Spiel Südkoreas in der dritten Runde der asiatischen WM-Qualifikation. Gegner im achten Spiel am 25. März im WM-Stadion in Suwon ist Jordanien.Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die WM-Endrunde.