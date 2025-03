Zeitraum für Registrierung ausländischer Kinder ohne Papiere wird verlängert

Photo : YONHAP News

Südkorea verlängert den Zeitraum, in dem ausländische Kinder ohne Papiere eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung erhalten können, um drei Jahre.Die Maßnahmen zur Gewährung eines Aufenthaltsstatus für die Sicherstellung des Rechts auf Bildung von Kindern mit langfristigem Aufenthalt in Südkorea würden ab dem 1. April 2025 bis zum 31. März 2028 verlängert durchgeführt, teilte das Justizministerium am Donnerstag mit.Das Justizministerium hat seit 2021 ausländischen Kindern, die ohne Aufenthaltstitel hierzulande leben und die Schule besuchen, und ihren Eltern einen Aufenthaltsstatus gewährt.Künftig soll auch minderjährigen Geschwistern der Kinder, die die Anforderungen erfüllen, ein Aufenthaltstitel (G-1-Visum) gewährt werden.Eine Bedingung hierfür ist, dass die Eltern der Kinder an Bildungsprogrammen für die soziale Integration teilnehmen.Um einen Missbrauch des Programms zu verhindern, sollen die Eltern, die ihre Kinder nicht tatsächlich beschützen und erziehen, keinen Anspruch auf die Maßnahmen haben.