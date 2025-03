AMRO prognostiziert 1,6 Prozent Wachstum für Südkorea in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft könnte nach Einschätzung des Makroökonomischen Forschungsbüros der ASEAN+3 (AMRO) in diesem Jahr um 1,6 Prozent wachsen.Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht 2024 hervor, den die internationale Organisation zur Sicherung der makroökonomischen Stabilität in Asien veröffentlicht hat, wie das südkoreanische Finanzministerium mitteilte.Demnach wird für dieses Jahr zwar eine Erholung der Binnennachfrage erwartet; dennoch dürften Faktoren wie US-Zölle das Wirtschaftswachstum bremsen. Mit 1,6 Prozent liegt die Prognose 0,4 Prozentpunkte unter dem Wachstum des Jahres 2024.Für das laufende Jahr rechnet das Institut zudem mit einer Inflationsrate von 1,9 Prozent – das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Grund dafür seien eine Stabilisierung der Lebensmittelpreise im Inland und sinkende Energiepreise auf den Weltmärkten.Als Risiken für die südkoreanische Wirtschaft nennt AMRO unter anderem eine plötzliche Wachstumsverlangsamung in den USA, Europa und China, stark steigende US-Zölle sowie eine eingetrübte Unternehmens- und Verbraucherstimmung durch innenpolitische Unsicherheiten.Grundlage des Berichts sind die jährlichen Konsultationen der Organisation, die im November 2024 in Südkorea mit dem Finanzministerium, der Zentralbank sowie weiteren Behörden stattfanden.