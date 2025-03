Südkorea plant vorübergehend visumfreie Einreise für chinesische Reisegruppen

Photo : YONHAP News

Südkorea will bis zum dritten Quartal dieses Jahres chinesischen Reisegruppen vorübergehend die visumfreie Einreise ermöglichen.Das kündigte der kommissarische Präsident Choi Sang-mok am Donnerstag bei einer Sitzung in Gyeongju an, der Austragungsstadt des APEC-Gipfels im November. Mit der Maßnahme solle die Erholung der Zahl chinesischer Touristen gefördert werden.Ein konkreter Umsetzungsplan soll bis Ende April vorgestellt werden.Die Entscheidung gilt als Initiative, um chinesische Touristen gezielter anzusprechen und die bilateralen Beziehungen mit China zu verbessern, insbesondere im Vorfeld des APEC-Gipfels.Derzeit benötigen chinesische Staatsangehörige ein Visum für die Einreise nach Südkorea. Ausgenommen sind lediglich Besucher der Insel Jeju sowie Kreuzfahrttouristen. Umgekehrt gewährt China seit November 2024 eine visumfreie Einreise für Aufenthalte von bis zu 30 Tagen.