Russlands Sicherheitsratssekretär in Nordkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Der Sekretär des Russischen Sicherheitsrats, Sergej Schoigu, ist am Freitag zu einem Besuch in Nordkorea eingetroffen.Wie unter anderem die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, ist während seines Aufenthalts auch ein Treffen mit Machthaber Kim Jong-un geplant.Es handelt sich um Schoigus ersten Besuch in Pjöngjang seit sechs Monaten. Kurz nach seinem letzten Aufenthalt im September 2024 hatte Nordkorea Soldaten zur Unterstützung Russlands in den Ukrainekrieg entsandt.Beobachter gehen davon aus, dass beim diesmaligen Besuch auch ein möglicher Gegenbesuch Kim Jong-uns in Russland zur Sprache kommen könnte.Präsident Wladimir Putin hatte Kim bei einem Gipfeltreffen in Pjöngjang im Juni vergangenen Jahres zu einem Besuch in Moskau eingeladen.