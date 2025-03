Südkorea und USA einig über baldige Lösung wegen Aufnahme Südkoreas in Liste sensibler Staaten

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben sich auf eine baldige Lösung dafür verständigt, dass Südkorea jüngst in die US-Liste der sensiblen Länder aufgenommen worden ist.Zu der Einigung kamen der südkoreanische Handelsminister Ahn Duk-geun und US-Energieminister Chris Wright am Donnerstag (Ortszeit) bei ihrem Treffen in Washington.Das US-Ressort hatte Südkorea im vergangenen Januar, noch unter der Biden-Administration, in die „Sensitive and Other Designated Countries List (SCL)“ aufgenommen. Für die Länder auf der Liste gelten verschiedene Restriktionen. Wenn mit dem Ministerium unterstehenden Forschungseinrichtungen zusammengearbeitet werden soll oder ein Aufenthalt dort geplant ist, muss dies vorher genehmigt werden.Der südkoreanische Minister übermittelte dem US-Minister die Besorgnis seines Landes über die Einstufung.Er habe Bereitschaft der USA feststellen können, die Frage zu klären, sagte Minister Ahn Duk-geun.