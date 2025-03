Südkorea, China und Japan bekräftigen gemeinsames Interesse an Frieden auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Südkorea, China und Japan haben bekräftigt, dass die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel im gemeinsamen Interesse und in ihrer gemeinsamen Verantwortung liegt.Die entsprechende Äußerung machte der südkoreanische Außenminister Cho Tae-yul auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an das trilaterale Außenministertreffen am Samstag in Tokio.Er äußerte die Erwartung, dass die drei Länder ihre Kommunikation fortsetzen. Er wies darauf hin, dass die drei Länder unter Einfluss der nordkoreanischen Nuklearfrage und von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel stehen.Cho forderte den umgehenden Stopp der russisch-nordkoreanischen Militärzusammenarbeit. Nordkorea dürfe im Zuge der Beendigung des Kriegs in der Ukraine nicht für sein Fehlverhalten belohnt werden.Der chinesische Außenminister Wang Yi teilte mit, die drei Länder seien sich einig über die Notwendigkeit und Verantwortung gewesen, durch eine verstärkte Kommunikation, größeres Vertrauen und engere Kooperation mehr stabilisierende Faktoren für Frieden und Entwicklung in der Region zu schaffen.Der japanische Außenminister Takeshi Iwaya bezeichnete die Denuklearisierung Nordkoreas als gemeinsames Ziel der drei Länder. Man wolle ihm zufolge eng kommunizieren, auch um Resolutionen des UN-Sicherheitsrats vollständig umzusetzen.