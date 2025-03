Regierung kündigt nach Waldbränden Soforthilfe für Katastrophengebiete an

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat eine Soforthilfe für die von schweren Waldbränden betroffenen Regionen Ulsan, Nord- sowie Süd-Gyeongsang angekündigt.Unterstützung sicherte Choi Sang-mok bei der dritten Sitzung des Zentralen Hauptquartiers für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen über die Bekämpfung der Waldbrände am Sonntag zu, als er noch kommissarischer Präsident war.Ihm zufolge hat die Regierung das Zentrale Hauptquartier rasch aktiviert, um auf Regierungsebene mit allen verfügbaren Kräften vorgehen zu können. In Ulsan, Nord- und Süd-Gyeongsang sei der Katastrophenfall ausgerufen worden. Sancheong in Süd-Gyeongsang sei angesichts schwerer Schäden zum Sonderkatastrophengebiet bestimmt worden.Choi kündigte an, dass evakuierten Anwohnern und Opfern in Sancheong eine Soforthilfe in Höhe von 50 Millionen Won (34.000 Dollar) zur Verfügung gestellt werde. Er stellte auch Sonderzuschüsse der Regierung für die drei Regionen in Aussicht, in denen der Katastrophenfall ausgerufen wurde.Darüber hinaus äußerte er den Wunsch, dass die vier im Zuge der Brandbekämpfung gestorbenen Menschen in Frieden ruhen würden, und sprach deren Hinterbliebenen sein Beileid aus.