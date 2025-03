Nordkorea verurteilt gemeinsame Übung Südkoreas und der USA

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die regelmäßige gemeinsame Übung Südkoreas und der USA „Freedom Shield“ (FS) als planmäßige und provokative Atomkriegsübung verurteilt.Die Kritik übte das Abrüstungs- und Friedensinstitut des nordkoreanischen Außenministeriums in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.Eine furchtbare Angriffskraft zu haben, sei die zuverlässigste Garantie für die Verhinderung eines Kriegs und die wirksame Eindämmung jeglicher Bedrohung und Erpressung durch Invasoren, erklärte das Institut.Das Organ behauptete, dass die diesjährige FS-Übung de facto eine gemeinsame Militärübung der USA, Japans und Südkoreas gewesen sei. Es habe sich um eine multinationale Kriegsübung gehandelt, an der auch die Streitkräfte von zwölf Mitgliedern des UN-Kommandos teilgenommen hätten.Nordkorea werde als verantwortungsvoller Atomwaffenstaat den Frieden und die Sicherheit in der Region und der Welt zuverlässig schützen, hieß es weiter.Die Freedom Shield-Übung hatte vom 10. bis 20. März stattgefunden. Im Szenario waren realistische Bedrohungen wie die nordkoreanisch-russische Militärkooperation, Strategien und Taktiken der nordkoreanischen Streitkräfte und deren Veränderungen berücksichtigt worden.Nordkorea hatte zu Beginn der Übung mit dem Start mehrerer ballistischer Raketen für eine Eskalation der Spannungen gesorgt. Danach hatte das Land keine nennenswerte militärische Provokation verübt und sich stattdessen vor allem auf verbale Reaktionen konzentriert.