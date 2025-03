Kommissarischer Präsident Han verspricht nach Rückkehr ins Amt vollen Einsatz

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Han Duck-soo will die Entwicklung des Staats als seine letzte Pflicht betrachten.Dies versprach Han am Montag in einer Erklärung an das Volk, nachdem er nach der Ablehnung des parlamentarischen Amtsenthebungsantrags durch das Verfassungsgericht seine Amtsgeschäfte wiederaufgenommen hatte.Er bedankte sich beim Verfassungsgericht für dessen weise Entscheidung. Er dankte auch Vizepremier Choi Sang-mok, der während seiner Abwesenheit als kommissarischer Präsident gedient hatte, und weiteren Kabinettsmitgliedern.Han kündigte an, seine gesamte Weisheit und alle Fähigkeiten dafür einzusetzen, damit das Land im Handelskrieg seine nationalen Interessen wahrt. Die Interessen der Industrie der Republik Korea und künftiger Generationen würden richtungsgebend für alle Entscheidungen sein.Han rief zudem Regierungspartei und Opposition zur überparteilichen Zusammenarbeit auf. Alle Bürger forderten von der Politik, von einer heftigen Konfrontation abzusehen, betonte er.Das Verfassungsgericht hatte früher am Montag den Amtsenthebungsantrag gegen Han zurückgewiesen. Die Entscheidung erfolgte 87 Tage nach der Verabschiedung des Antrags im Parlament am 27. Dezember.