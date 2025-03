Südkorea bleibt bei Auslandsreise von US-Geheimdienstchefin außen vor

Photo : YONHAP News

Tulsi Gabbard, Direktorin der nationalen Nachrichtendienste der USA (DNI), hat laut Berichten jüngst vier Länder, einschließlich Japans, besucht, jedoch nicht in Südkorea Halt gemacht.Das Büro des DNI habe am 20. März bekannt gegeben, dass Gabbard Hawaii, Japan, Thailand, Indien und Frankreich besucht habe, berichtete der japanische Sender NHK am Montag.In Japan habe sie sich mit hochrangigen Geheimdienstbeamten und Diplomaten getroffen, um die bilaterale Zusammenarbeit zu stärken, so der Sender.In dieser Woche ist eine Reise von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth nach Hawaii, in die Philippinen und nach Japan geplant. Wie verlautete, habe er auch einen Besuch in Südkorea erwogen, sich aber kurzfristig dagegen entschieden.Dass hochrangige US-Beamte Japan besuchen, aber das benachbarte Südkorea nicht, führen Beobachter auf die politische Lage nach der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk Yeol zurück.