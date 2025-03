Regierung plant gemeinsame Taskforce wegen Aufnahme in US-Liste sensibler Staaten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will angesichts der Aufnahme Südkoreas in die Liste der sensiblen Staaten des US-Energieministeriums eine gemeinsame Taskforce der zuständigen Behörden ins Leben rufen.Dies kündigte Vizepremierminister Choi Sang-mok am Montag an, nachdem ihm Industrieminister Ahn Duk-geun über das Ergebnis dessen jüngsten Besuchs in den USA berichtet hatte.Choi forderte, mit der US-Seite zügig Folgeberatungen aufzunehmen.Er prüfte zudem Pläne für ein Vorgehen gegen die für den 2. April vorgesehene Bekanntmachung von gegenseitigen Zöllen und Zöllen auf einzelne Waren durch die US-Regierung.Choi warnte davor, sich vor dem Termin entspannt zurückzulehnen. Man müsse der US-Seite die Position Südkoreas aktiv erläutern. Gleichzeitig müsse nach Möglichkeiten für eine Kooperation zwischen privatem und öffentlichem Sektor gesucht werden.