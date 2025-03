NewJeans (NJZ) setzen Aktivitäten vorübergehend aus

Photo : YONHAP News

Die Girlgroup NewJeans (NJZ) will alle Aktivitäten aussetzen.Anlass ist eine einstweilige Verfügung eines Gerichts zugunsten ihrer Agentur ADOR.Die fünfköpfige Gruppe gab am Sonntag bei ihrem Auftritt beim ComplexCon in Hongkong bekannt, der Entscheidung des Gerichts nachzukommen und alle Aktivitäten zu stoppen.Die Entscheidung sei ihnen nicht leicht gefallen, sie hätten als Gruppe aber keine andere Wahl, hieß es.ADOR äußerte unterdessen Bedauern darüber, dass die Gruppe ungeachtet der Gerichtsentscheidung unter einem anderen Namen als NewJeans aufgetreten sei und anschließend einseitig den Stopp ihrer Aktivitäten angekündigt habe.Das Bezirksgericht Seoul Zentral hatte am Freitag dem Antrag von ADOR auf eine einstweilige Verfügung stattgegeben. ADOR wollte damit erwirken, dass die fünf Mitglieder der Gruppe bei dem Label bleiben und nicht eigenständig Werbeverträge unterzeichnen.Somit darf die Girlgroup ohne Rücksprache mit ADOR keiner Aktivität nachgehen, bevor ein Urteil in dem Rechtsstreit in erster Instanz gefällt wurde. An dem gestrigen Festival wollte die Gruppe aber nach eigenen Angaben noch teilnehmen, damit anderen Beteiligten kein Schaden entsteht.