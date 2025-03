Drei weitere von Waldbränden betroffene Landkreise zu Sonderkatastrophengebieten bestimmt

Photo : YONHAP News

Drei weitere von verheerenden Waldbränden betroffene Landkreise sind als Sonderkatastrophengebiete ausgewiesen worden.Dem Innenministerium zufolge bestimmte der kommissarische Präsident Han Duck-soo am Montag Ulju in der Großstadt Ulsan, Uiseong in der Provinz Nord-Gyeongsang und Hadong in der Provinz Süd-Gyeongsang zu solchen Gebieten.Die Bestimmung erfolgte, um angesichts der schweren Brandschäden auf Regierungsebene zügig vorzugehen und Opfer zu unterstützen.Zuvor hatte die Regierung am Samstag den von Waldbränden betroffenen Landkreis Sancheong in Süd-Gyeongsang zum Sonderkatastrophengebiet bestimmt.Für ein Sonderkatastrophengebiet werden behördenübergreifende Maßnahmen, einschließlich der Unterstützung der Opfer, gemäß den einschlägigen Gesetzen ergriffen.