Nordkorea verurteilt gemeinsame Seeübung Südkoreas, der USA und Japans

Nordkorea hat eine letzte Woche durchgeführte gemeinsame maritime Übung Südkoreas, der USA und Japans verurteilt.Die trilaterale Seeübung habe die ohnehin angespannte politische, militärische Lage in der Region auf die Spitze getrieben, kritisierte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA in einem Kommentar am Dienstag. Ein Schwarm verschiedener Militärflugzeuge habe vier Tage in Folge tobend die Übung durchgeführt.Der abenteuerliche Wahnsinn der USA und feindlicher Mächte, den gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu beherrschen, weiche völlig von vorangegangenen Fällen ab.Jegliche Provokation und Bedrohung durch feindliche Staaten würden mit überwältigenden und entschlossenen Reaktionen konfrontiert sein, drohte die Nachrichtenagentur.Die Marinen Südkoreas und der USA sowie die Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte Japans hatten vom 17. bis 20. März auf hoher See südlich der Insel Jeju eine trilaterale Seeübung abgehalten. Hierfür war auch der Flugzeugträger USS Carl Vinson der 1. Flugzeugträgerkampfgruppe der US-Marine eingesetzt worden.