Südkoreas Handelsbilanzüberschuss beim Urheberrecht 2024 um 29 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat letztes Jahr in der Handelsbilanz in Bezug auf das Urheberrecht einen Überschuss von 3,36 Milliarden Dollar erzielt.Das teilte das Kulturministerium am Dienstag anhand der Analyse von am 19. März veröffentlichten Statistiken der Zentralbank mit.Der Überschuss stieg gegenüber 2023 um etwa 29 Prozent. Es wurde seit 2013 das zwölfte Jahr in Folge ein Handelsbilanzüberschuss beim Urheberrecht verzeichnet.Beim Urheberrecht im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Software, zu dem auch Spiele zählen, verzeichnete die Bilanz ein Plus von 2,84 Milliarden Dollar.Im Kultur- und Kunstbereich wurde der Rekordüberschuss von 520 Millionen Dollar erwirtschaftet.Das Kulturministerium versprach, mit größerer Sorgfalt an Gesetzen und Systemen für das Urheberrecht und Maßnahmen zu dessen Schutz im Ausland zu arbeiten. Damit solle sichergestellt werden, dass koreanische Contents ausreichend geschützt und ein Wachstum in der Handelsbilanz erreicht würden.