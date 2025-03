Vizeaußenministerin Kang trifft sich mit hochrangigen UN-Beamten

Photo : YONHAP News

Die Zweite Vizeaußenministerin Kang In-sun hat sich in New York mit hochrangigen Beamten der Vereinten Nationen getroffen.Kang reiste nach New York, um an einem Treffen des UN-Sicherheitsrats teilzunehmen.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Dienstag kam sie am Montag (Ortszeit) mit der stellvertretenden UN-Generalsekretärin Amina J. Mohammed zusammen. Erörtert wurden die Stärkung des Multilateralismus mit den Vereinten Nationen im Mittelpunkt und Fragen betreffend Nordkorea.Kang bat die UN, weiter Botschaften auszusenden, in denen Verstöße gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, einschließlich der illegalen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland, scharf verurteilt werden.Kang traf sich auch mit Haoliang Xu, Associate Administrator des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP). Sie schlug vor, dass Seoul und das UNDP weiter effektivere und einflussreichere gemeinsame Projekte durchführen werden. Dabei sollten Netzwerke des UNDP für die Entwicklungszusammenarbeit und die Fähigkeit zur Projektumsetzung vor Ort ausreichend genutzt werden.Xu sagte, man plane, die Ergebnisse der Kooperation beider Seiten in den Bereichen Umgang mit humanitären Krisen und Innovation weiterzuentwickeln.